ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية أن تصريح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ حول إطالة أمد الأزمة في أوكرانيا، يعكس خطط الحلف الحقيقية.

في وقت سابق في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، حذر ستولتنبرغ من أن الصراع في أوكرانيا قد يستمر لسنوات عديدة. وحث الغرب على الاستعداد لمثل هذا السيناريو، ولكن عدم التوقف عن تقديم المساعدة لكييف، حتى على الرغم من ارتفاع التكاليف.

وقالت الصحيفة الصينية إن تنبؤات ستولتنبرغ أشبه بخطة ورغبة لدى حلف الناتو، التحالف العسكري، في الاستفادة من الصراع الذي طال أمده في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن القتال في أوكرانيا سيستمر، طالما أن الغرب يوفر الدعم العسكري لكييف.

ويشير المقال إلى أن الناتو ليس لديه الفرصة لتنظيم استعدادات مشتركة لصراع طويل الأمد مع روسيا، لأن العديد من أعضاء الحلف، الذين دعموا كييف سابقا، يشعرون بالفعل بالإرهاق وخيبة الأمل و"التعب من أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي