كشف السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين، عن توجه لندن بمذكرة "متعجرفة" إلى موسكو حول حكم الإعدام الصادر على المرتزقين البريطانيين في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال السفير عبر قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "أستطيع التأكيد أنه كانت هناك مناشدة من البريطانيين لنا، لقد أرسلوا مذكرة متعجرفة بشكل استثنائي. وهي لا تحملنا على الرغبة بالتعاون معهم في هذا الاتجاه".

وفي 9 يونيو، حكم في دونيتسك بالإعدام على ثلاثة أجانب هم بريطانيان ومغربي أسرهم الجيش الروسي في ماريوبول شرقي أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي