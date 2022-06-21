 
مباشر

لندن تتوجه لموسكو بمذكرة "متعجرفة" بسبب محاكمة المرتزقين البريطانيين في دونيتسك

أخبار العالم

لندن تتوجه لموسكو بمذكرة
Sputnik Константин Михальчевский
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t9z8

كشف السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين، عن توجه لندن بمذكرة "متعجرفة" إلى موسكو حول حكم الإعدام الصادر على المرتزقين البريطانيين في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال السفير عبر قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "أستطيع التأكيد أنه كانت هناك مناشدة من البريطانيين لنا، لقد أرسلوا مذكرة متعجرفة بشكل استثنائي. وهي لا تحملنا على الرغبة بالتعاون معهم في هذا الاتجاه".

وفي 9 يونيو، حكم في دونيتسك بالإعدام على ثلاثة أجانب هم بريطانيان ومغربي أسرهم الجيش الروسي في ماريوبول شرقي أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا