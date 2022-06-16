المرتزقة من بريطانيا والمغرب يستلمون نسخة مترجمة من حكم الإعدام

استلم المرتزقة الأجانب من بريطانيا والمغرب، الذين حكم عليهم سابقا بالإعدام في جمهورية دونيتسك الشعبية، نصا مترجما للحكم، حسبما نقلت وكالة "تاس" عن المحكمة العليا في دونيتسك.

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وقال مسؤول في المحكمة: "لقد استلموا النص الكامل للحكم بحقهم والذي ترجم لهم بموجب القانون".

وقالت المحكمة إنها لم تتلق التماسا بالعفو من البريطانيين أيدن أسلين وشون بينر، والمغربي إبراهيم سعدون، المحكوم عليهم بالإعدام بعدما أدينوا في وقت سابق هذا الشهر بـ"العمل كمرتزقة ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في جمهورية دونيتسك الشعبية".

من جانبها، قالت يوليا تسيركوفنيكوفا، محامية بينر، إن المملكة المتحدة لم تتواصل مع سلطات دونيتسك فيما يتعلق بحكم الإعدام الصادر في حق بينر وأسلين.

كما أوضحت تسيركوفنيكوفا اليوم الخميس، أنه يمكن لموكلها ومدانين آخرين التقدم بطلب للعفو بعد دخول الحكم حيز التنفيذ.

وأكدت المحامية أن المحكمة العليا في دونيتسك والتحقيق لم ينتهكا حقوق بينر.

المصدر: "تاس"