اللاتفيون تعبوا من اللاجئين الأوكرانيين

كشف وزير داخلية لاتفيا كريستابس إيكلونس، عن شعور الشعب في لاتفيا بالتعب من اللاجئين الأوكرانيين، حيث تبلغ البلديات عن مشاكل تتعلق بإقامتهم.

ووفقا لإيكلونس، فإن الصراع الأوكراني مستمر منذ أربعة أشهر ويؤثر على المجتمع بأكمله وعلى رجال الأعمال والمقيمون الذين وافقوا على قبول اللاجئين.

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وقال وزير داخلية لاتفيا في حوار على قناة LTV: "من الواضح الآن أن الصراع سيستغرق وقتا أطول، وسيصاب الجميع بالتعب، وهذا أمر مفهوم من الناحية الإنسانية. هناك بلاغات من عدة بلديات حول الصعوبات في إيواء المزيد من اللاجئين من أوكرانيا. حتى مع الحفاظ في التمويل الحالي، هناك رجال أعمال يقولون: "لا، سنتوقف"، وبالتالي نحتاج إلى البحث عن حلول أخرى".

وحسب ما ذكر، فقد وصل حتى الآن ما بين 32000 إلى 33000 لاجئ أوكراني إلى لاتفيا، منهم حوالي 12000 يقيمون في مساكن حكومية أو بلدية، بينما وجد الباقون مساكنهم بأنفسهم.

المصدر: نوفوستي