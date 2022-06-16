قناة تلفزيونية: السويسريون تعبوا من اللاجئين الأوكرانيين

قالت قناة SRF التلفزيونية، إن العديد من العائلات السويسرية التي استقبلت اللاجئين الأوكرانيين، بدأت "تتعب" منهم.

وذكرت القناة في مادة مصورة، أنه يوجد في الوقت الحالي، حوالي 30 ألف أسرة سويسرية مستعدة لاستضافة لاجئين من أوكرانيا.

وقالت ميريام بيرينز، مديرة هيئة مساعدة اللاجئين السويسرية (SFH)، إن مؤسستها أخذت رغم ذلك تسجل العلامات الأولى للإرهاق في كثير من العائلات المضيفة لهؤلاء اللاجئين.

ووفقا لها، لا يخلو العيش المشترك الدائم في السكن "من الصعوبات"، وشددت على أن العائلات المضيفة للاجئين، تشعر أحيانا بالاستغراب من تصرفات الضيوف، وذلك بسبب وجود اختلافات ثقافية. ونوهت بأن وجود أطفال لدى الجانبين، يؤدي أحيانا إلى التوتر في العلاقات.

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وأشارت المديرة، إلى أن "المشاكل الكبيرة" في هذا المجال تظهر في المدن الكبرى في البلاد، حيث وصل العديد من اللاجئين في البداية.

في وقت سابق، أفاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأنه غادر أوكرانيا أكثر من 6.5 مليون شخص منذ بداية العملية الروسية الخاصة. وفي نهاية مايو، أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن حوالي 60٪ من سكان البلاد الذين نزحوا إلى الخارج بعد 24 فبراير، عادوا إلى الوطن.

المصدر: نوفوستي