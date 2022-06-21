واشنطن تؤكد نبأ مقتل مرتزق أمريكي في أوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مقتل المواطن الأمريكي ستيفن زابلسكي في أوكرانيا، وجددت نداءها لمواطنيها بالامتناع عن السفر إلى هذا البلد.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله: "يمكننا تأكيد مقتل المواطن الأمريكي ستيفن زابلسكي في أوكرانيا. اتصلنا بأسرته وقدمنا ​​كل الدعم القنصلي الممكن".

وأضاف أنه احتراما للأسرة، لن تكشف الخارجية عن مزيد من تفاصيل مقتله.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن المرتزق زابلسكي البالغ من العمر 52 عاما وهو من سكان ولاية نيويورك، قتل في المعارك عند قرية دوروجنيانكا في 15 مايو وخلّف وراءه زوجة وخمسة أطفال بالتبني.

المصدر: نوفوستي