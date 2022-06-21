الخارجية البريطانية تعد بمواصلة إمدادات أسلحة إلى أوكرانيا

صرحت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية تنوي مواصلة نقل أسلحة إلى أوكرانيا وفرض عقوبات ضد روسيا.

إقرأ المزيد

وقالت تراس أثناء كلمة ألقتها أمام برلمان البلاد: "من المهم حيويا مواصلة دعم أوكرانيا. يدور الحديث عن الحرية والديمقراطية في أوكرانيا. كما يدور الحديث عن الحرية والديمقراطية في أوروبا والعالم كله. لذلك بالذات ننوي نقل المزيد من الأسلحة وفرض المزيد من العقوبات ودعم أوكرانيا".

وأشارت الوزيرة إلى أن فرض العقوبات على روسيا سيستمر حتى انسحاب قواتها بالكامل من الأراضي الأوكرانية.

كما شددت على صحة خطوات الحكومة الهادفة إلى زيادة النفقات الدفاعية، موضحة: "ما نفعله ليس من أجل أن نكون جاهزين فحسب بل لضمان تدريب العسكريين الأوكرانيين وخاصة مساعدة حلفائها على الجانب الشرقي الذين يقعون تحت تهديد مباشر من جانب روسيا".

ومن المتوقع أن تتجه تراس غدا الأربعاء إلى تركيا لبحث أساليب نقل الحبوب الأوكراني من موانئ مدينة أوديسا الأوكرانية، في حين أعلنت الوزيرة البريطانية نفسها أنه توجد هناك "عدة أسابيع فقط" لإيجاد حل لهذه القضية.

المصدر: نوفوستي