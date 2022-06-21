باتروشيف: روسيا منعت إنشاء "منطقة حكم ذاتي ألمانية"في كالينينغراد

قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن السلطات تمكنت من وقف أنشطة منظمات غير تجارية بشمال غرب روسيا كانت تمول من الغرب.

وتم خلال ذلك تحييد محاولات إنشاء ما يسمى بمنطقة حكم ذاتي ألمانية في مقاطعة كالينينغراد بتمويل من ألمانيا.

وأضاف باتروشيف أثناء مشاركته في اجتماع بشأن مسائل الأمن القومي لشمال غرب روسيا عقد اليوم الثلاثاء في كالينينغراد: "تم وقف نشاط تخريبي لمنظمات أجنبية غير حكومية ولمنظمات روسية غير تجارية كانت موالية لها، وكانت تتلقى المال من الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وبلجيكا".

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وقال: "تم إثبات أن أجهزة المخابرات البولندية جمعت معلومات لإثارة السخط بين السكان الروس في المنطقة".

المصدر: نوفوستي