أفاد مراسل وكالة "نوفوستي"، بأن 9 عسكريين من الاحتياط بالجيش الأوكراني، سلموا سلاحهم واستسلموا دون مقاومة، بالقرب من سيروتينو في ضواحي سيفيرودونيتسك بجمهورية لوغانسك.

ووفقا لهؤلاء الأسرى، تم استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية في مايو بالوحدة العسكرية رقم 3035، كانت حتى عام 2014 وفقا للسجناء، تم حشدهم في مايو للوحدة العسكرية رقم 3035، والتي كانت تتمركز حتى عام 2014 في لوغانسك، ثم انتقلت إلى خاركوف.

ومن بين الذين استسلموا ثلاثة من سيفيرودونتسك وروبيجني، وجندي متعاقد، بالإضافة إلى أبناء مدن لفوف وترنوبل وفينيتسا ومقاطعة خاركوف.

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في سيفيرودونتسك، وتراجعت نحو ليسيتشانسك. وفي سفياتوغورسك، التي تقع إلى الغرب، فقدت المجموعة الأوكرانية السيطرة على معظم المدينة.

المصدر: نوفوستي