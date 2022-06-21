الخارجية الصينية تكشف عن "المضطهدِ الرئيسي" لكل العصور

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها "المضطهد الرئيسي" لكل العصور.

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جاء ذلك في صفحته الشخصية على موقع "تويتر"، حيث أشار إلى تبعات الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية، وقال الدبلوماسي إن الحروب التي أثارتها واشنطن في الشرق الأوسط منذ عام 2001 "أودت بحياة 900 ألف شخص، من بينهم 335 ألف مدني".

بالإضافة إلى ذلك، وكما ورد في منشور المتحدث باسم الخارجية الصينية، توجد الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير شرعي في عدة محافظات بشمال شرقي سوريا بذريعة مساعدة الأكراد في القضاء على تهديد تنظيم الدولة الإسلامية، وسيطر الجيش الأمريكي بذلك على أكبر حقول النفط والغاز في سوريا، ويصدر النفط السوري إلى قواعده في العراق منذ أكثر من خمس سنوات.

المصدر: نوفوستي