اليابان تحتج على دخول سفن صينية إلى مياه جزر سينكاكو

قال هيروكازو ماتسونو أمين عام حكومة اليابان، إن سلطات بلاده وجهت رسالة احتجاج إلى الصين عبر القنوات الدبلوماسية، بسبب دخول سفينة دورية صينية إلى المياه الإقليمية اليابانية.

وأضاف الأمين العام، في مؤتمر صحفي: "تعتبر نشاطات سفن خفر السواحل الصينية، بمثابة انتهاك للقانون الدولي، لقد أرسلنا احتجاجا قويا عبر القنوات الدبلوماسية ودعونا لسحب السفن فورا. الدخول إلى مياهنا في منطقة جزر سينكاكو أمر مؤسف للغاية وغير مقبول".

كما أكد ماتسونو، أن السلطات اليابانية تعتزم "مواصلة المراقبة عن كثب للمنطقة المحيطة بجزر سينكاكو، واتخاذ خطوات جوابية تجاه الجانب الصيني بطريقة سلمية".

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ووفقا لخفر السواحل الياباني، دخلت سفينتان صينيتان المياه الإقليمية حول جزر سينكاكو صباح الثلاثاء، وهي المرة الثانية عشرة من هذا القبيل 12 منذ بداية العام.

ويشار إلى أن جزر سينكاكو (الاسم الصيني لهذه الجزر - دياويو)، هي موضوع نزاع إقليمي بين الصين واليابان.

وتؤكد اليابان أنها تشغل هذه الجزر منذ عام 1895، فيما تشدد الصين على أن الخرائط اليابانية لعامي 1783 و 1785، صنفت هذه الجزر كأراض صينية.

بعد الحرب العالمية الثانية، وقعت جزر سينكاكو تحت سيطرة الولايات المتحدة، وتم تسليمها إلى اليابان في عام 1972.

المصدر: نوفوستي