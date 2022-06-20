"بيلد": اتهام رجل أعمال ألماني بتسليم جهات روسية مكونات قد تستخدم في أسلحة الدمار الشامل

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية باتهام السلطات رجل أعمال ألمانيّا "بتزويد جهات روسية بشكل غير قانوني بمكونات ومعدات قد تستخدم في تطوير أسلحة الدمار الشامل".

ووفقا للصحيفة فإن رجل الأعمال من سكان ليبتسيغ ويدعى ألكسندر س، ويبلغ 57 عاما، وقام بتزويد روسيا بشكل غير قانوني بمكونات ومعدات قد تستخدم في تطوير وإنتاج أسلحة الدمار الشامل.

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وحسب الصحيفة، فقد اعترف المتهم بنصف التهم، بعد أن حكمت المحكمة عليه بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر.

وقال أمام محكمة دريسدن العليا: "كنت أعرف أنني بحاجة إلى تصاريح للتصدير".

ووفقا للمحكمة، بحث ألكسندر س عبر الإنترنيت عن مشترين وهميين لهذه المبادلات الحرارية في روسيا، لبيعها لهم.

المصدر: تاس