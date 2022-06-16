جنرال متقاعد ينتقد التسمية النازية لدبابة ألمانية جديدة

اعتبر الجنرال الألماني المتقاعد كلاوس ويتمان أنه "ليس من الحكمة" تسمية الدبابة الجديدة باسم تلك التي كانت في خدمة النازيين خلال الحرب العالمية الثانية "بانثر" (النمر).

وأعرب ويتمان لقناة "فيلت" عن ثقته بأن الدبابة، التي توجد فقط في شكل نموذج عرض، لن يتم وضعها قريبا في خدمة الجيش الألماني، ولكن اسم السيارة يسبب القلق له.

وقال: "أعتقد أنه ليس من الذكاء أن نطلق على هذه الدبابة نفس اسم طراز دبابة الفيرماخت، التي لعبت دورا كبيرا ضد الدبابة الروسية، ثم السوفيتية، تي-34 في الحرب العالمية الثانية".

وقدمت شركة Rheinmetall مؤخرا دبابة "بانثر" (النمر) الجديدة في معرض في فرنسا. والدبابة مجهزة بمدفع 130 ملم، ويفترض أن أن تكون الدبابة ردا على دبابة "أرماتا" الروسية، القادرة على إطلاق الصواريخ الموجهة واستخدام الطائرات بدون طيار لضرب أهداف بعيدة.

المصدر: نوفوستي