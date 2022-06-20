برلماني روسي: القصف الأوكراني لمنصات الحفر بالبحر الأسود قد يكون بصواريخ أجنبية

قال ميخائيل شيريميت، عضو مجلس الدوما الروسي، إن الهجوم على منصات حفر شركة "تشيرنومور نفط غاز" ربما نفذ بصواريخ أجنبية، وسيتعين على المحققين العسكريين الروس معرفة منشأ هذه الصواريخ.

وقال شيريميت لوكالة "نوفوستي" إن الضربة ربما تم تنفيذها بصواريخ بعيدة المدى، بين تلك التي تم نقلها إلى أوكرانيا من الدول الغربية، وبالنظر إلى المسافة، يبدو هذا وكأنه نوع من الصواريخ أجنبية الصنع.

وأضاف أنه "إذا اتضح أن هذه الصواريخ تم إنتاجها في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فإن المسؤولية الكاملة عما حدث ستقع على عاتق قادتها أيضا. يجب أن يكونوا على دراية بعواقب إمداد الشخص غير المتوازن والمجنون الذي يسمي نفسه رئيس أوكرانيا"، مؤكدا أن "كل من زود أوكرانيا بأسلحة فتاكة سيتحمل المسؤولية الشخصية عن ذلك".

المصدر: نوفوستي