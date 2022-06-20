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بيسكوف: السجينة الأمريكية المعتقلة في روسيا مجرمة وليست رهينة

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بيسكوف: السجينة الأمريكية المعتقلة في روسيا مجرمة وليست رهينة
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر المعتقلة في روسيا، ارتكبت جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، وليست رهينة.

وقال بيسكوف في حوار مع قناة MSNBC: "لا يمكننا أن نسميها رهينة. لماذا يجب أن نسميها رهينة؟ لقد انتهكت قانون روسيا، والآن تتم مقاضاتها. الأمر لا يتعلق بأخذها رهينة".

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وقال: "محاولة تهريب مواد ممنوعة إلى بلد ما هي رسالة فظيعة، وتتم مقاضاتها بموجب القانون الروسي. ولا توجد هذه القوانين الصارمة تجاه هذه الجرائم في روسيا فقط، فهناك العديد من البلدان التي يمنع فيها إدخال المخدرات بأي كمية، وستخضع لمحاكمة قانونية، ولا يمكننا فعل أي شيء غير ذلك".

المصدر: نوفوستي

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