كتبت بوني كريستيان في صحيفة "نيويورك تايمز"، أن تورط الولايات المتحدة في الصراع في أوكرانيا لم يعد يقتصر على المساعدات، بل أصبح يبدو أقرب إلى ممارسات واشنطن في حرب اليمن.

وورد في المقال: "تجاوزنا الحد في اليمن.. وما فعلناه في اليمن مشابه جدا لما نفعله في أوكرانيا".

وأضافت صاحبة المقال أن دعم كييف من قبل الحكومة الأمريكية قد تجاوز الحدود منذ فترة طويلة. موضحة ان تخصيص عشرات المليارات من أموال الميزانية لأوكرانيا، وإرسال راجمات صواريخ إلى الجنود الأوكرانيين، والتي، من الناحية النظرية، من الممكن ضرب بها أشياء على الأراضي الروسية، ونقل المعلومات الاستخباراتية إلى هيئة الأركان العامة الأوكرانية - كل هذا يشير إلى مشاركة قوية من البيت الأبيض.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة حذرتها من مغبة إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وقالت الخارجية إن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

المصدر: نوفوستي