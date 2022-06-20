بريطانيا تمنع السفير الروسي من زيارة برلمان البلاد

كتبت صحيفة "غارديان" البريطانية أن سلطات البلاد منعت السفير الروسي لدى لندن، أندريه كيلين والدبلوماسيين الروسي من زيارة مبنى البرلمان البريطاني حتى إشعار آخر.

ونقلت الصحيفة عن بيان نشره اليوم الاثنين رؤساء مجلسي العموم واللوردات البريطانيين: "بصفته ممثلا رسميا للحكومة الروسية، لن نرحب بزيارة السفير في مقر البرلمان حتى إشعار آخر".

وأضافت أن الحظر الذي يشمل أيضا الدبلوماسييين والموظفين الروس الآخرين العاملين في بريطانيا، لا يزال يعمل في البلاد بشكل غير رسمي منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه تم حاليا لأول مرة تأكيده في الوثيقة الرسمية.

المصدر: نوفوستي