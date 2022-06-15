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سفير روسيا لدى لندن: بريطانيا تكلف كييف بمهمة إطلاق سراح المرتزقة المحكوم عليهم بالإعدام في دونيتسك

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سفير روسيا لدى لندن: بريطانيا تكلف كييف بمهمة إطلاق سراح المرتزقة المحكوم عليهم بالإعدام في دونيتسك
Sputnik Konstantin Mikhalchevski
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أكد السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين أن لندن كلفت كييف بالتعامل مع قضية إطلاق سراح المرتزقة البريطانيين المحكوم عليهم بالإعدام في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال كيلين لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لندن أصدرت تعليمات إلى كييف للتعامل مع هذا. دعونا نرى كيف ستتعامل كييف مع هذا".

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وأكد أن البريطانيين "اتخذوا خطا" لتجنب أي اتصال بسلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، التي أصدرت الحكم، لأن ذلك سيعني الاعتراف بالجمهورية.

وأضاف: "يعتبرون أن هذه المحكمة غير قانونية وغير عادلة" مشيرا إلى أن السلطات البريطانية لا تلجأ إلى روسيا "لأن الأمر حينها سيصبح مسألة علاقات ثنائية، وهي تحاول الآن تجنبها قدر الإمكان".

وأردف السفير "سنرى كيف ستتطور الأمور أكثر".

المصدر: نوفوستي

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