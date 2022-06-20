سلطات أوكرانيا تعلن فقدان السيطرة على ميتلكينو

قال سيرغي غايداي رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوغانسك التابعة لسلطات كييف، إن القوات الأوكرانية فقدت السيطرة على ميتلكينو بالقرب من سيفيرودونتسك.

وأضاف غايداي، في تصريح نشره على قناته في تيليغرام: "فقدنا السيطرة على ميتلكينو بالقرب من سيفيرودونتسك. القتال مستمر في العديد من القرى حول سيفيرودونتسك وحول ليسيتشانسك".

وتابع المسؤول الإقليمي الأوكراني القول: "للأسف لم نعد في الوقت الراهن نسيطر على ميتلكينو القريبة من مركز المقاطعة".

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في وقت سابق، أشار رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إلى أنه تم إنجاز المرحلة الأخيرة من تطهير قرية ميتلكينو في جمهورية لوغانسك الشعبية.

المصدر: نوفوستي