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جمهورية لوغانسك: تحرير قرية توشكوفكا في ضواحي سيفيرودونيتسك

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جمهورية لوغانسك: تحرير قرية توشكوفكا في ضواحي سيفيرودونيتسك
Sputnik
قرية توشكوفكا، أرشيف
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أعلن مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيتالي كيسيليوف، أنه تم تحرير قرية توشكوفكا الواقعة جنوبي مدينة سيفيرودونيتسك من القوات الأوكرانية.

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وقال كيسيليوف في حديث لوكالة "تاس": "قرية توشكوفكا محررة".

وأضاف أنه انتهى اليوم الاثنين أيضا تحرير قرية ميتيولكينو من العسكريين الأوكرانيين.

ونقلت وكالة "تاس" السبت الماضي، عن مصدر في الشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك أن مقاتلي كتيبة "أيدار" القومية المتطرفة بمن فيهم قيادة الكتيبة استسلموا طوعا لعسكريي جمهورية لوغانسك في قرية ميتيولكينو في ضواحي سيفيرودونيتسك. وهذا ما أكده فيما بعد سفير جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا، روديون ميروشنيك.

المصدر: تاس

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