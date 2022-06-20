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قصف قرية سوزيمكا في مقاطعة بريانسك من جانب أوكرانيا

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قصف قرية سوزيمكا في مقاطعة بريانسك من جانب أوكرانيا
Sputnik
أرشيف
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أفاد محافظ مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، بتعرض قرية سوزيمكا في المقاطعة لقصف أوكراني أدى إلى وقوع إصابات.

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لقطات من موقع سقوط إحدى القذائف الأوكرانية في مقاطعة بريانسك الروسية
لقطات من موقع سقوط إحدى القذائف الأوكرانية في مقاطعة بريانسك الروسية

وكتب بوغوماز في صفحته على "تلغرام": "في وقت مبكر من هذا الصباح قامت القوات الأوكرانية بقصف قرية سوزيمكا. وجاء هذا القصف نتيجة ضربة انتقامية. وتم تدمير نقطة إطلاق النار للعدو. ووفق المعلومات التمهيدية يوجد هناك جريح".

وأشار إلى أن القصف أسفر أيضا عن إلحاق أضرار بعدد من المباني بما فيها محطة لتوليد الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء جزئيا في القرية.

وأضاف أن خدمات الطوارئ تعمل حاليات في مكان الحادث.

المصدر: نوفوستي

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