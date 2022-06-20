مقتل مراهق بإطلاق نار خلال تجمع احتفالي وسط واشنطن

أعلنت سلطات العاصمة الأمريكية واشنطن مقتل مراهق وإصابة 3 أشخاص بينهم شرطي، بإطلاق النار الذي وقع خلال تجمع احتفالي في أحد الشوارع بوسط المدينة مساء الأحد.

ووقع الحادث حوالي الساعة 6 مساء عندما تدخلت الشرطة لفض "تجمع غير مرخص" شارك فيه عدة مئات من الأشخاص بعد سلسلة من المناوشات بين الحاضرين، واستخدام أحدهم سلاحا ناريا.

وأوضحت السلطات، أن الاحتفال بذكرى إلغاء العبودية في الولايات المتحدة لم يتم تنسيقه بشكل صحيح مع البلدية.

Developing: Multiple people shot, including a Washington, D.C. police officer, at Moechella, a #juneteenth2022 outside event and concert in Washington - WTTG-TV

Video shared from Fox 5 shows a large police presence and people fleeing the scene. pic.twitter.com/6Y98y39cTv — Bulletin (@bulletinletters) June 20, 2022

وقال عمدة واشنطن موريل باوزر في مؤتمر صحفي "لدينا طفل قتل في حادث لم يكن التخطيط له جيدا، وشارك فيه أشخاص يحملون سلاحا". وأضاف: "حتى مع قيام الشرطة بإدارة الحشد في الموقع، استخدم شخص ما مسدسا ولقي طفل مصرعه"، داعيا إلى "محاسبة" المسؤولين عما جرى.

وحسب مسؤولين أمنيين، فإن القتيل مراهق يبلغ من العمر 15 عاما. كما أصيب ثلاثة بالغين، بينهم ضابط شرطة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية