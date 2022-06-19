صحيفة تركية: أردوغان سيعرض وثائق حول السويد وفنلندا في قمة الناتو

ذكرت صحيفة "صباح" التركية اليوم الأحد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقدم وثائق تثبت دعم السويد وفنلندا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، في قمة الناتو في مدريد نهاية الشهر الحالي.

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وقالت الصحيفة إن أردوغان سيقدم طروحات تركيا مع وثائق وملفات خاصة تتضمن أدلة على دعم السويد وفنلندا المالي والسياسي لـ"العمال الكردستاني"، وسيعلن أنه لا "يمكن إقامة علاقات التحالف طالما استمر هذا الموقف العدائي".

وذكرت الصحيفة أنه خلال العمليات التركية في سوريا وشمال العراق، تم العثور على قاذفات مضادة للدروع من طراز AT-4 سويدية الصنع، وهي قاذفات من عيار 84 تتراوح مداها بين 200 و 1000 متر، مضيفة أنه تم تسجيل الأرقام التسلسلية لتلك القاذفات والتقاط صور لها.

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وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن تركيا ستعرض لحلفائها في الناتو حقائق تؤكد ما تصفه أنقرة بـ"أنتهاك أثينا الصارخ" للقانون الدولي من خلال "تصعيدها للتوتر" في بحر إيجة.

وسلمت فنلندا والسويد في 18 مايو، على خلفية أزمة أوكرانيا، طلبا إلى الأمين العام للناتو للانضمام إلى الحلف، لكن تركيا عرقلت بدء عملية النظر في طلبهما.

وقال أردوغان إن أنقرة لا تستطيع أن تقول "نعم" لعضوية فنلندا والسويد في الناتو، لأنها لا تصدق تطميناتهما بشأن العلاقات مع "العمال الكردستاني".

المصدر: "نوفوستي"