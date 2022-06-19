وزير الدفاع الإيراني يوعز للصناعات الجوية بالعمل على صنع طائرة ركاب

أوعز وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني لمدير شركة الصناعات الجوية بإعطاء الأولوية لمسألة صنع طائرة ركاب كما طلب رئيس البلاد إبراهيم رئيسي.

وبحسب وكالة مهر للأنباء، قال العميد آشتياني في رسالته التي وجهها للعميد خواجه فرد إن تلبية مطلب رئيس الجمهورية يتطلب القيام بعمل جهادي وتسريع الخطط والمشاريع والبرامج التنفيذية لتحقيق هذه الغاية.

كما أكد العميد آشتياني ضرورة التعاون الوثيق بين مختلف الأجهزة المعنية والاستفادة من الطاقات الوطنية والشركات المعرفية لتحقيق هذا الهدف.

المصدر: مهر نيوز