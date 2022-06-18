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الدفاع الروسية: قوات كييف تحشد المرتزقة الأجانب في دار للثقافة قرب خاركوف

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الدفاع الروسية: قوات كييف تحشد المرتزقة الأجانب في دار للثقافة قرب خاركوف
Globallookpress MOD Russia
رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف - أرشيف
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أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات تابعة لكييف ومرتزقة أجانب يتمركزون في دار للثقافة ونصبوا المدفعية والأسلحة الثقيلة حولها في بلدة بارخوموفكا، بمقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف: "في بارخوموفكا بخاركوف، يتمركز عسكريون من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في مبنى دار الثقافة، ونشروا المدرعات والمدفعية والصواريخ في المنطقة المجاورة".

وكشفت الوزارة في وقت سابق، أن المخابرات الأوكرانية تفبرك فيديوهات "لدمار منازل المدنيين جراء القصف الروسي في نيقولايف، وتشريد المئات إثر ذلك"، بمشاركة 40 ممثلا.

وأفادت، بأن نظام كييف فبرك فيديوهات من هذا القبيل في أوديسا جنوب غرب أوكرانيا، حيث تم تصوير مسرحية لنتائج "غارة روسية على مركز طبي".

وأضافت: "شارك نحو 10 أشخاص في التمثيل بينهم أطفال يرتدون بيجامات المستشفى وملابس مدنية عليها آثار الدماء".

المصدر: RT + "تاس"

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