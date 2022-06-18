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الدفاع الروسية: كييف تفبرك فيديو لـ"قصف المنازل" في نيكولايف

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الدفاع الروسية: كييف تفبرك فيديو لـ
Sputnik Sergey Guneev
مبنى وزارة الدفاع الروسية في موسكو - أرشيف
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كشفت وزارة الدفاع الروسية أن المخابرات الأوكرانية تفبرك فيدوهات "لدمار منازل المدنيين جراء القصف الروسي في نيكولايف، وتشريد المئات إثر ذلك"، بمشاركة 40 ممثلا.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف: "شارك أكثر من 40 ممثلا في تصوير الفيديو على مراحل، وحصل كل من المشاركين على مكافأة نقدية قدرها 25 دولارا".

وأضاف: "من المقرر توزيع المواد المسرحية التي تم تصويرها على وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية التي تتهم القوات المسلحة الروسية بشن ضربات عشوائية على أهداف مدنية".

وأشار إلى أن "مثل هذه الفبركات، زرعها مصنع الأكاذيب الأوكراني بأمر من رعاته الغربيين".

وتابع: "القوات الروسية تتبنى موقفا إنسانيا استثنائيا تجاه المدنيين ولا تقصف منشآت البنية التحتية المدنية".

وأفادت وزارة الدفاع في وقت سابق بأن نظام كييف فبرك فيديوهات من هذا القبيل في أوديسا جنوب غرب أوكرانيا، حيث تم تصوير مسرحية "لنتائج غارة روسية على مركز طبي".

وأضافت: "شارك نحو 10 أشخاص في التمثيل بينهم أطفال يرتدون بيجامات المستشفى وملابس مدنية عليها آثار الدماء".

المصدر: RT

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