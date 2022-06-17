إعلان أسماء الفائزين بمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي 2022 (صور)

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أعلن منظمو مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الفوتوغرافي الصحفي أسماء الفائزين بالمسابقة لعام 2022.

وضمت قائمة الفائزين أسماء المتنافسين من 14 دولة منها الصين، وإيطاليا وبنغلادش والولايات المتحدة والفلبين وغيرها.

وسيعلن المنظمون ترتيب أسماء الفائزين والفائز الرئيسي في سبتمبر المقبل.

Эстебан Биба, Stenincontest

Абдул Момин, Stenincontest

Алессандро Чинкве, Stenincontest

Виталий Невар, Stenincontest

Джакомо Д'Орландо, Stenincontest

Чандан Ханна, Stenincontest

Эдгар Брещанов, Stenincontest

المصدر: RT