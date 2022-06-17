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إعلان أسماء الفائزين بمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي 2022 (صور)

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إعلان أسماء الفائزين بمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي 2022 (صور)
Sputnik Мухаммад Амдад Хоссейн, Stenincontest
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أعلن منظمو مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الفوتوغرافي الصحفي أسماء الفائزين بالمسابقة لعام 2022.

وضمت قائمة الفائزين أسماء المتنافسين من 14 دولة منها الصين، وإيطاليا وبنغلادش والولايات المتحدة والفلبين وغيرها.

وسيعلن المنظمون ترتيب أسماء الفائزين والفائز الرئيسي في سبتمبر المقبل.

إعلان أسماء الفائزين بمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي 2022 (صور)
Эстебан Биба, Stenincontest
Стена щитов
إعلان أسماء الفائزين بمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي 2022 (صور)
Абдул Момин, Stenincontest
Сборщицы перца
إعلان أسماء الفائزين بمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي 2022 (صور)
Алессандро Чинкве, Stenincontest

إعلان أسماء الفائزين بمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي 2022 (صور)
Виталий Невар, Stenincontest
Неизвестный солдат

إعلان أسماء الفائزين بمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي 2022 (صور)
Джакомо Д'Орландо, Stenincontest
Сад Немо
إعلان أسماء الفائزين بمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي 2022 (صور)
Чандан Ханна, Stenincontest
Потрясение
إعلان أسماء الفائزين بمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي 2022 (صور)
Эдгар Брещанов, Stenincontest

المصدر: RT

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