إعلان أسماء الفائزين بمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي 2022 (صور)
Sputnik Мухаммад Амдад Хоссейн, Stenincontest
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أعلن منظمو مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الفوتوغرافي الصحفي أسماء الفائزين بالمسابقة لعام 2022.
وضمت قائمة الفائزين أسماء المتنافسين من 14 دولة منها الصين، وإيطاليا وبنغلادش والولايات المتحدة والفلبين وغيرها.
وسيعلن المنظمون ترتيب أسماء الفائزين والفائز الرئيسي في سبتمبر المقبل.
Эстебан Биба, Stenincontest
Абдул Момин, Stenincontest
Алессандро Чинкве, Stenincontest
Виталий Невар, Stenincontest
Джакомо Д'Орландо, Stenincontest
Чандан Ханна, Stenincontest
Эдгар Брещанов, Stenincontest
المصدر: RT