بدء سريان الحظر الياباني على تصدير بعض المعدات والسلع إلى روسيا

يبدأ يوم الجمعة سريان الحظر الذي فرضته اليابان على تصدير بعض أنواع المعدات والسلع الأخرى إلى روسيا في إطار العقوبات ضد موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وجاء في بيان وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن الحظر يشمل الشاحنات والجرافات والقاطرات والمخارط والمضخات وغيرها من المعدات الصناعية وقطع الغيار لها وبعض أنواع الأخشاب.

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وتضم القائمة 67 منتجا بلغت قيمة الصادرات منها إلى روسيا 860 مليار ين ياباني (6.4 مليار دولار) عام 2021.

كما تشمل العقوبات أكثر من 700 مواطن وأكثر من 200 شركة روسية، بما فيها عدد من المصارف.

المصدر: تاس