بدء سريان الحظر الياباني على تصدير بعض المعدات والسلع إلى روسيا
يبدأ يوم الجمعة سريان الحظر الذي فرضته اليابان على تصدير بعض أنواع المعدات والسلع الأخرى إلى روسيا في إطار العقوبات ضد موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وجاء في بيان وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن الحظر يشمل الشاحنات والجرافات والقاطرات والمخارط والمضخات وغيرها من المعدات الصناعية وقطع الغيار لها وبعض أنواع الأخشاب.
وتضم القائمة 67 منتجا بلغت قيمة الصادرات منها إلى روسيا 860 مليار ين ياباني (6.4 مليار دولار) عام 2021.
كما تشمل العقوبات أكثر من 700 مواطن وأكثر من 200 شركة روسية، بما فيها عدد من المصارف.
المصدر: تاس
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .