إيلون ماسك يقترح جعل "تويتر" مكلفا للغاية للروبوتات والحسابات المزيفة

اقترح الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، جعل التحقق من هوية مستخدمي "تويتر" مدفوع الأجر، لجعل استخدام الروبوتات والحسابات المزيفة على الشبكة مكلفا للغاية.

وفي اجتماع مع موظفي شركة تويتر، أجاب ماسك على السؤال الأول له حول سبب تقديمه عرضا لشراء تويتر، قائلا إنه يحب هذه الشبكة الاجتماعية، ويعبر عن نفسه من خلالها. مضيفا أن "بعض الناس يستخدمون شعرهم للتعبير عن أنفسهم. أنا استخدم تويتر".

ووفق ما نقلته "بلومبرغ"، عن المشاركين في الاجتماع، ردا على سؤال حول حرية التعبير، قال الملياردير إنه برأيه، يجب أن يكون مستخدمو "تويتر" قادرين على قول "أشياء قاسية للغاية" إذا لم تتعارض مع القانون.

ومعلقا على مشكلة الروبوتات والحسابات المزيفة، قال ماسك إن أي خوارزميات تستخدمها الشركة للسيطرة عليها يجب أن تكون مفتوحة. وطرح فكرة التحقق من الهوية المدفوع لمستخدمي تويتر، مضيفا أن هدفه هو جعل النظام الأساسي مكلفا للغاية بالنسبة لـ "جيش من الروبوتات".

وأشار ماسك إلى أن هدفه الآخر هو زيادة قاعدة المستخدمين النشطين للشبكة الاجتماعية إلى مليار شخص.

وفي حديثه عن الوضع المالي لـ"تويتر"، قال إن النفقات حاليا تتجاوز الإيرادات، وهذا لا يمكن أن يسمى وضعا جيدا.

وأضاف: "يجب أن تكون الشركة فعالة من الناحية المالية".

وردا على سؤال حول السياسة، قال إنه يلتزم "بموقف معتدل، قريب جدا من الوسط"، وفي الوقت نفسه، ويود أن "يتم استخدام تويتر للتعبير حتى عن وجهات النظر الأكثر تطرفا، ولكن في إطار القانون".

المصدر: إنترفاكس