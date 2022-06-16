ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وثائق الهياكل التابعة لهانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي المرتبطة بالمشاريع البيولوجية العسكرية في أوكرانيا، تشير إلى إخفاء أرباحها وتهربها الضريبي.

وقال إيغور كيريلوف، رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية في إحاطة:

"لا تحتوي الوثائق التي تم تحليلها لهياكل الاستثمار التابعة لبايدن على معلومات حول المدفوعات للمستفيدين وتوزيع الأرباح. مع وجود درجة عالية من الاحتمال، يشير هذا إلى إخفاء الأرباح، وهو علامة على تنفيذ خطط الدفع غير القانونية والتهرب الضريبي، وهو انتهاك خطير للقانون الأمريكي".

وأوضح كيريلوف أن الحديث يدور حول الوثائق المتعلقة بالدعم المالي للعمل مع مسببات الأمراض على أراضي أوكرانيا.

وقال كيريلوف: "بالإضافة إلى ذلك، فإن التمويل من مصادر غير حكومية، مثل مؤسسة بايدن، يسمح للبنتاغون بعدم إبلاغ لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ عن أهداف ونتائج الأبحاث البيولوجية العسكرية في أوكرانيا، وبالتالي إخفائها عن عامة الناس".

وفي نوفمبر 2019، قال محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رودي جولياني، إنه يمتلك معلومات عن نشاطات عائلة جو بايدن المشبوهة. ووفقا له، فإن هذا يتعلق بـ"وثائق حول عائلة بايدن، تتحدث عن حوالي أربعة عقود من كسب المال مع استغلال المنصب الرسمي."

ووفقا لهانتر بايدن، هو لم يكن متورطا في أنشطة غير قانونية في أوكرانيا، حيث كان عضوا في مجلس إدارة شركة النفط والغاز Burisma.

في الوقت نفسه، قال ترامب أن نجل جو بايدن تلقى أموالا من أوكرانيا والصين.

في الوقت نفسه، في مارس 2022، كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن دليل على تورط هانتر بايدن في أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية