لافروف: على لندن اللجوء إلى دونيتسك وليس لروسيا في قضية المرتزقة البريطانيين

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن ثقته في استقلالية القضاء في جمهورية دونيتسك والحكم الصادر على مرتزقين بريطانيين أدينا بجرائم حرب في دونيتسك.

وذكر لافروف لندن، التي تحاول معرفة مصيرهم: "لا ينبغي أن تلجأ إلى موسكو، بل إلى دونيتسك".

وقال: "السلطات البريطانية معتادون على فعل كل شيء علنا.. بدأوا يعلنون أنهم قلقون بشأن مصير رعاياهم.. لا أعرف ما إذا كانوا قد اتصلوا بنا أم لا"، مشيرا إلى أنه "يجب عليهم الاتصال بمجلس النواب الشعبي في دونيتسك".

وأضاف: "أنا مقتنع بأن هناك في جمهورية دونيتسك الشعبية محكمة مستقلة".

وصدر الخميس الماضي، حكم في دونيتسك، على 3 أجانب تم أسرهم في مدينة ماريوبول بالإعدام، وهم المواطنان البريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المواطن المغربي سعدون إبراهيم.

وأقر الثلاثة بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الأوكراني الهادف إلى الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أقر أسلين، بأنه مذنب بموجب المادة "الخضوع للتدريب لغرض القيام بأنشطة إرهابية"، ووفقا لقوانين دونيتسك، يمكن الطعن في الحكم في غضون شهر.

المصدر: RT + "نوفوستي"