لافروف: على لندن اللجوء إلى دونيتسك وليس لروسيا في قضية المرتزقة البريطانيين
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن ثقته في استقلالية القضاء في جمهورية دونيتسك والحكم الصادر على مرتزقين بريطانيين أدينا بجرائم حرب في دونيتسك.
وذكر لافروف لندن، التي تحاول معرفة مصيرهم: "لا ينبغي أن تلجأ إلى موسكو، بل إلى دونيتسك".
وقال: "السلطات البريطانية معتادون على فعل كل شيء علنا.. بدأوا يعلنون أنهم قلقون بشأن مصير رعاياهم.. لا أعرف ما إذا كانوا قد اتصلوا بنا أم لا"، مشيرا إلى أنه "يجب عليهم الاتصال بمجلس النواب الشعبي في دونيتسك".
وأضاف: "أنا مقتنع بأن هناك في جمهورية دونيتسك الشعبية محكمة مستقلة".
وصدر الخميس الماضي، حكم في دونيتسك، على 3 أجانب تم أسرهم في مدينة ماريوبول بالإعدام، وهم المواطنان البريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المواطن المغربي سعدون إبراهيم.
وأقر الثلاثة بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الأوكراني الهادف إلى الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أقر أسلين، بأنه مذنب بموجب المادة "الخضوع للتدريب لغرض القيام بأنشطة إرهابية"، ووفقا لقوانين دونيتسك، يمكن الطعن في الحكم في غضون شهر.
المصدر: RT + "نوفوستي"
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .