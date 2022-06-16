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لافروف: لا مجال للمناورة في العلاقات بين موسكو ولندن

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لافروف: لا مجال للمناورة في العلاقات بين موسكو ولندن
Sputnik Sputnik
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو لا ترى مجالا للمناورة في العلاقات مع لندن.

وأضاف لافروف في مقابلة مع وكالة "بي بي سي": "في رأيي، لم يعد هناك مجال للمناورة في هذه العلاقات بعد الآن".

وجاء هذا بعد تصريحات سابقة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة الخارجية إليزابيث تراس بأنه يجب "هزيمة روسيا وجعلها تركع على ركبتيها". 

المصدر: ريا نوفوستي

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