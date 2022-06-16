لافروف: لا مجال للمناورة في العلاقات بين موسكو ولندن
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو لا ترى مجالا للمناورة في العلاقات مع لندن.
وأضاف لافروف في مقابلة مع وكالة "بي بي سي": "في رأيي، لم يعد هناك مجال للمناورة في هذه العلاقات بعد الآن".
وجاء هذا بعد تصريحات سابقة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة الخارجية إليزابيث تراس بأنه يجب "هزيمة روسيا وجعلها تركع على ركبتيها".
المصدر: ريا نوفوستي
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .