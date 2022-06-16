ستولتنبرغ: الناتو يبحث مع فنلندا والسويد سبل طمأنة تركيا
أكد أمين حلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف يبحث مع فنلندا والسويد عن السبل اللازمة لتبديد مخاوف تركيا إزاء انضمام البلدين المذكورين للحلف.
وقال إن الناتو "يأخذ على محمل الجد" مخاوف تركيا بشأن عضوية السويد وفنلندا، وهي خطوة في الوقت نفسه تعد "تاريخية".
وسلمت فنلندا والسويد لحلف الناتو طلبيهما للانضمام إلى الحلف لكن تركيا عطلت النظر في طلبهما.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة لا تستطيع أن تقول "نعم" لعضوية فنلندا والسويد، لأنها لا تصدق تأكيداتهما حول طبيعة علاقاتهما مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
المصدر: نوفوستي
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .