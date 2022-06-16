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ستولتنبرغ: الناتو يبحث مع فنلندا والسويد سبل طمأنة تركيا

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ستولتنبرغ: الناتو يبحث مع فنلندا والسويد سبل طمأنة تركيا
AFP Valeria Mongelli
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أكد أمين حلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف يبحث مع فنلندا والسويد عن السبل اللازمة لتبديد مخاوف تركيا إزاء انضمام البلدين المذكورين للحلف.

وقال إن الناتو "يأخذ على محمل الجد" مخاوف تركيا بشأن عضوية السويد وفنلندا، وهي خطوة في الوقت نفسه تعد "تاريخية".

وسلمت فنلندا والسويد لحلف الناتو طلبيهما للانضمام إلى الحلف لكن تركيا عطلت النظر في طلبهما.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة لا تستطيع أن تقول "نعم" لعضوية فنلندا والسويد، لأنها لا تصدق تأكيداتهما حول طبيعة علاقاتهما مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

المصدر: نوفوستي

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