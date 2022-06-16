إطلاق سراح المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان

أطلق سراح جون هينكلي جونيور، المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان عام 1981، و3 آخرين، من دون أي شروط، امتثالا لأمر قاض فيدرالي.

وكتب هينكلي في تغريدة على "تويتر": "بعد 41 عاما وشهرين و15 يوما، أصبحت حرا".

After 41 years 2 months and 15 days, FREEDOM AT LAST!!! — John Hinckley (@JohnHinckley20) June 15, 2022

وخلال محاكمته عام 1982 تم الإقرار بأن هينكلي (67 عاما)، غير مذنب بسبب الجنون بعد إطلاق النار وإصابة ريغان، وكل من السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جيمس برادي، وعميل الخدمة السرية تيموثي مكارثي وضابط شرطة واشنطن توماس ديلاهانتي.

فيديو نادر لـ محاولة لإغتيال الرئيس الأمريكي "رونالد ريغان" وقعت في عام ١٤٠٢هـ ١٩٨١م خلال خروج الرئيس من فندق الهيلتون بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

كان ذلك بعد ٦٩ يوماً من فوز ريغان بالإنتخابات وتوليه الرئاسة.



pic.twitter.com/WTKpSMh2yG — نوادر من التاريخ (@Ksa9ss) December 22, 2019

وأدى حكم البراءة إلى عدم قضاء هينكلي عقوبة السجن، لكنه أمضى أكثر من ثلاثة عقود في مستشفى سانت إليزابيث في واشنطن.

ومنذ عام 2003، تم تخفيف ظروف سجنه تدريجيا. ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بول فريدمان على الإفراج غير المشروط عن هينكلي في سبتمبر الماضي.

المصدر: NPR