القوات الأوكرانية تقصف ماكييفكا وبانتيليمونوفكا في دونباس

قال مصدر في قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الفصائل المسلحة الأوكرانية قصفت في الرابعة صباحا بلدة ماكييفكا بأربع قذائف مدفعية من عيار 152 مم.

وفي الساعة 4:50 صباحا قصفت القوات الأوكرانية بلدة بانتيليمونوفكا بأربع قذائف من عيار 122 مم.

ويوم أمس الأربعاء، ذكر مقر الدفاع الإقليمي للجمهورية، أن قصف القوات الأوكرانية لبلدة ماكييفكا أسفر عن مقتل امرأة وإصابة أخرى بجروح.

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ويشار إلى أن القوات الأوكرانية، تستهدف بشكل دوري الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في مختلف مدن وبلدات دونباس، وهو ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى ودمار كبير في المباني.

المصدر: نوفوستي