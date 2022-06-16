بلينكن: أكثر من 40 دولة قدمت دعما عسكريا لأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن أكثر من 40 دولة من حلفائها قدمت دعما عسكريا لأوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في هذا البلد.

وقال بلينكن في بيان له، يوم الأربعاء إن "المساعدات الأمنية من قبل الولايات المتحدة وكذلك من قبل أكثر من 40 دولة من حلفائنا وشركائنا، تواصل تعزيز قدرات أوكرانيا لغرض حماية استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، ولغرض ضمان الانتصار في ميدان المعركة وفي نهاية المطاف لغرض تعزيز مواقف أوكرانيا وراء طاولة المفاوضات".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للمساعدات التي تم إرسالها لأوكرانيا منذ انطلاق العملية الروسية بلغت أكثر من 5.6 مليار دولار.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أبلغ نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن واشنطن خصصت لكييف حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية بحجم مليار دولار، إضافة لمساعدات إنسانية بقيمة 225 مليون دولار.

المصدر: تاس