بلينكين يناقش مع نظيره الأوكراني سبل تسريع توريد الأسلحة الثقيلة إلى كييف

ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عبر الهاتف، مع وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، طرق تسريع تسليم الأسلحة الثقيلة إلى كييف.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "ناقش بلينكين وكوليبا خطوات تهدف إلى تسريع تسليم الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا ودعم الاقتصاد الأوكراني".

وفي 15 يونيو، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1 مليار دولار لكييف.

المصدر: RT