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بلينكين يناقش مع نظيره الأوكراني سبل تسريع توريد الأسلحة الثقيلة إلى كييف

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بلينكين يناقش مع نظيره الأوكراني سبل تسريع توريد الأسلحة الثقيلة إلى كييف
AP Alex Brandon, Pool
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ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عبر الهاتف، مع وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، طرق تسريع تسليم الأسلحة الثقيلة إلى كييف.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "ناقش بلينكين وكوليبا خطوات تهدف إلى تسريع تسليم الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا ودعم الاقتصاد الأوكراني".

وفي 15 يونيو، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1 مليار دولار لكييف.

المصدر: RT      

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