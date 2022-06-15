بلينكين يناقش مع نظيره الأوكراني سبل تسريع توريد الأسلحة الثقيلة إلى كييف
AP Alex Brandon, Pool
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ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عبر الهاتف، مع وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، طرق تسريع تسليم الأسلحة الثقيلة إلى كييف.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "ناقش بلينكين وكوليبا خطوات تهدف إلى تسريع تسليم الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا ودعم الاقتصاد الأوكراني".
وفي 15 يونيو، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1 مليار دولار لكييف.
المصدر: RT