واشنطن: متفائلون بشأن انضمام فنلندا والسويد للناتو رغم تصريحات أردوغان

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تحافظ على التفاؤل بشأن إمكانية انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، على الرغم من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "نحافظ على التفاؤل بشأن إمكانية حل تلك المسائل، وسيكون بإمكان فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو".

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وأضاف كيربي: "نعرف أن البلدين يعملان بشكل مباشر مع تركيا في محاولة تسوية تلك القضايا المثيرة للقلق. وأعتقد أنه في هذه المرحلة من الأفضل أن نتيح لهما إمكانية للقيام بذلك بنفسيهما، على اعتبار أنهما دولتان ذات سيادة".

وكان الرئيس التركي قد أعلن في وقت سابق أنه لن يغير موقفه بشأن انضمام فنلندا والسويد للناتو حتى "تتخذ الدولتان خطوات محددة" لتبديد مخاوف أنقرة.

يذكر أن تركيا اشترطت تسليمها المتهمين "بالإرهاب" المقيمين في فنلندا والسويد، أي الأشخاص الذين يشتبه بصلاتهم بحزب العمال الكردستاني ومنظمة فتح الله غولن، لموافقة أنقرة على انضمام البلدين لحلف الناتو.

المصدر: تاس