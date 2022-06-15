 
مباشر

البابا ينصح بالامتناع عن العلاقات الجنسية قبل الزواج ويسمح بالطلاق

أخبار العالم

البابا ينصح بالامتناع عن العلاقات الجنسية قبل الزواج ويسمح بالطلاق
AFP
البابا فرانسيس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t8l0

أوصى البابا فرانسيس من خلال وثيقة صادرة عن دائرة العلمانيين والعائلة والحياة الشباب والفتيات المرتبطين بالامتناع عن العلاقات الجنسية قبل الزواج معتبرا أن هذا يؤدي لإنشاء أسرة قوية

ووفقا للوثيقة التي كتب مقدمتها البابا فإن "ضبط النفس يجب أن يُنظر إليه على أنه حليف للحب وليس إنكاره".  مشيرا إلى الحاجة إلى مزيد من التحضير المتعمق للزواج من أجل تجنب الانهيار والمعاناة اللاحقة.

وأضافت الوثيقة: "العفة تعلم احترام بعضنا البعض، وليس إخضاع أحد الأطراف لرغبات الآخر، والصبر والتفاهم المتبادل في أوقات الأزمات، ومن المهم شرح هذه الفضيلة المسيحية للعرائس والعرسان".

وأقرت الوثيقة "أن هناك حالات يكون فيها الطلاق حتميا. في بعض الأحيان يمكن أن يكون ضرورة أخلاقية". مؤكدة أنه يجب أن يُنظر إليه على أنه "الملاذ الأخير".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا