البابا فرنسيس يشجب تشويه الأعضاء الأنثوية والإتجار الجنسي بالنساء

شجب البابا فرانسيس تشويه الأعضاء الأنثوية "الختان"، لملايين الفتيات والإتجار بالنساء لممارسة الجنس بما في ذلك علانية بشوارع المدن.

وفي ملاحظات للجمهور في ساحة القديس بطرس اليوم الأحد، أشار البابا إلى أن "هذا اليوم كان مخصصا في جميع أنحاء العالم لإنهاء طقس تشويه"، وأخبر الحشد أن "حوالي ثلاثة ملايين فتاة كل عام يخضعن لهذه الممارسة، غالبا في ظروف شديدة الخطورة على الصحة".

وقال البابا فرنسيس: "هذه الممارسة المنتشرة للأسف في مناطق مختلفة من العالم، تهين كرامة المرأة وتنتهك بشدة سلامتها الجسدية".

وأضاف البابا أنه "سيكون هناك يوم الثلاثاء، يوم للصلاة والتفكير في جميع أنحاء العالم ضد الإتجار بالبشر".

وأردف: "هذا جرح عميق نتج عن البحث المخزي عن المصالح الاقتصادية، بدون احترام للإنسان ... الكثير من الفتيات نراهم في الشوارع ليسوا أحرارا، إنهن عبيد للتجار، الذين يرسلونهن إلى العمل، وإذا لم يجلبن المال، يضربوهن" وأضاف: "هذا يحدث اليوم في مدننا".

وقال فرانسيس: "في مواجهة هذه الآفات الإنسانية، أعبر عن حزني وأحث كل أولئك الذين يتحملون المسؤولية على التصرف بطريقة حاسمة لعرقلة كل من الاستغلال والممارسات المهينة التي تلحق بالنساء والفتيات على وجه الخصوص".

المصدر: "أسوشيتد برس"