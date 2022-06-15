واشنطن تكشف موعد تسليم راجمات HIMARS إلى أوكرانيا

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي أنه سيتم نقل راجمات الصواريخ HIMARS الأمريكية إلى أوكرانيا بحلول نهاية هذا الشهر.

وقال عقب اجتماع مجموعة الاتصال التي أنشأتها الدول الغربية لتقديم المساعدة العسكرية إلى كييف، والتي اختتمت أعمالها في بروكسل: "بحلول نهاية هذا الشهر، سنقوم بتسليم راجمات الصواريخ HIMARS وذخيرة للاستخدام في الدفاع عن أوكرانيا".

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قال ميلي: "نحن مع دول أخرى ندرب فصيلة وراء الأخرى للتأكد من أن الأوكرانيين يمكنهم نشر وصيانة هذه الأنظمة بشكل صحيح. في غضون أسابيع قليلة، سيكون لدى الأوكرانيين في المعركة مدفعية صاروخية بعيدة المدى".

وأكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف في وقت سابق أن تصريحات البنتاغون حول إمداد كييف بـ HIMARS تظهر استعدادا لتصعيد الموقف وعدم وجود تطلعات لتسوية سلمية.

المصدر: تاس