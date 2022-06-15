رئيس وزراء اليونان يؤكد ضرورة لقائه أردوغان

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه يجب أن يلتقي "في وقت ما" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وشدد على ضرورة أن يتم ذلك اللقاء.

وفي تصريح لقناة ERT التلفزيونية الحكومية، ردا على سؤال حول احتمالية لقائه مجددا مع أردوغان، قال ميتسوتاكيس: "طبعا سنلتقي في وقت ما، يجب أن نلتقي ونتباحث"، مشيرا أن اجتماعه مع أردوغان مارس الماضي بإسطنبول جرى في أجواء إيجابية.

وأضاف: "كما اتفقنا، كنت أتوقع أنه يمكننا تنحية التوتر جانبا والتركيز على الأجندة الإيجابية بين البلدين"، موضحا أن بلاده تتطلع إلى إقامة علاقات جوار دائمة وجيدة وودية مع تركيا وشعبها".

وشدد على أنه "لا يمكن أن تكون لدينا مشكلة مع تركيا والشعب التركي"، مشيرا إلى أن التوتر الحاصل بين تركيا واليونان "ليس على الأرض وإنما في الخطاب".​​​​​​​

وقبل أيام حذر أردوغان اليونان وطالبها بالابتعاد عن "التصرفات والأحلام التي ستؤول إلى الندم"، داعيا إياها للتخلي عن تسليح الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجة.

المصدر: "الأناضول"