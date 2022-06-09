قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إن بلاده لا تنتهك حقوق أو قانون أي أحد ولا تسمح لأي أحد بانتهاك حقوقها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، خلال فعاليات "يوم المراقب المميز" المقامة في إطار مناورات "أفس 2022" بولاية إزمير غربي البلاد.

وقال أردوغان: "نحذر اليونان كي تتحلى بالحكمة وتبتعد عن التصرفات والأحلام التي ستؤول إلى الندم".

ودعا اليونان إلى "التخلي عن تسليح الجزر غير العسكرية في إيجة والتصرف وفق الاتفاقيات الدولية"، مؤكدا أن "تركيا لن تتنازل عن حقوقها في بحر إيجة، ولن تتوانى عن استخدام الصلاحيات المعترف بها في الاتفاقيات الدولية بشأن تسليح الجزر".

وأضاف: "تركيا لا تنتهك حقوق وقوانين أي دولة، ولا تسمح لأحد بانتهاك حقوقها وقوانينها".

وأوضح أن بلاده "تركت لتقدير المجتمع الدولي تقييم مطالبتها بالنظر في الحدود البحرية لتركيا واليونان حول جزيرة ميس التي تبعد كيلومترين عن البر الرئيسي لتركيا، وأكثر من 600 كيلومتر عن اليونان".

وتابع: "اليونان رغم كونها عضوا في الاتحاد الأوروبي، لا تزال تضغط على الأقلية التركية في غرب تراقيا ورودوس واستان كوي، متجاهلة قيم التكتل وحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية".

المصدر: "الأناضول"