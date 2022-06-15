شركة GTS الأوكرانية: جاهزون لتعويض انخفاض نقل الغاز عبر "السيل الشمالي-1"

أعربت شركة نقل الغاز الطبيعي في أوكرانيا GTS عن استعدادها لزيادة حجم الغاز الروسي الذي يصخ عبر شبكة نقل الغاز الأوكرانية للتعويض عن انخفاض عبوره عبر خط أنابيب "التيار الشمالي-1".

وأشارت GTS إلى أن شركة غازبروم "لا تستخدم حتى السعة المحجوزة لنقل مصادر الطاقة عبر أوكرانيا".

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وحذرت شركة "غازبروم" في وقت سابق من اليوم الأربعاء من أنها مجبرة على إيقاف تشغيل عنفة غازية أخرى من صنع شركة سيمنز على خط أنابيب "التيار الشمالي" بسبب حاجتها إلى عملية إصلاح.

واعتبارا من 16 يونيو ستكون قادرة على إرسال ما لا يزيد عن 67 مليون متر مكعب من الغاز يوميا عبر "السيل الشمالي"

ويذكر أن اتفاقية العبور بين موسكو وكييف تنص على نقل 40 مليار متر مكعب من الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا سنويا في الفترة ما بين 2021-2024، حيث يتضمن العبور مبدأ "الضخ والدفع"، حيث يتم فرض رسوم العبور بناء على السعة المحجوزة، حتى لو كان الضخ الفعلي أقل. وقد بلغ نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر نظام نقل الغاز الأوكراني العام الماضي نحو 41.66 مليار متر مكعب. في الوقت نفسه، لم تطلب الشركة القابضة الروسية سعات إضافية لنقل الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا لمدة 9 أشهر، ويتم طرحها في مزادات الحجز بالإضافة إلى تلك المحددة في العقد. ومؤخرا، تم إلغاء هذه المزادات بالكامل بسبب حقيقية أن GTS لم تعد توفر عبورا إضافيا.

المصدر: تاس