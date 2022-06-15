تصريح "غازبروم" حول خفض الأمدادات يرفع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة تقارب الـ25%

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بشكل كبير بعد إعلان "غازبروم" عن خفض جديد للإمدادات عبر خط "السيل الشمالي" حيث وصلت إلى أكثر من 1300 دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ 27 أبريل.

وحسب بورصة لندن ICE، فقد افتتحت التداولات اليوم الأربعاء عند 1069 دولارا لكل ألف متر مكعب.

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وحذرت شركة "غازبروم" في وقت سابق من اليوم الأربعاء من أنها مجبرة على إيقاف تشغيل عنفة غازية أخرى من صنع شركة سيمنز على خط أنابيب "التيار الشمالي" بسبب حاجتها إلى عملية إصلاح.

واعتبارا من 16 يونيو ستكون قادرة على إرسال ما لا يزيد عن 67 مليون متر مكعب من الغاز يوميا عبر "السيل الشمالي".

بعد ذلك، بدأت أسعار الغاز بورصة ICE في النمو بسرعة، وبحلول الساعة 16.52 بتوقيت موسكو، تجاوزت 1200 دولار لكل ألف متر مكعب، وبحلول 18.00 بتوقيت موسكو، وصلت إلى 1300 دولار. ووصل الحد الأقصى للتداولات حتى الآن إلى 1301.2 دولار بزيادة قدرها 24.7٪.

المصدر: نوفوستي