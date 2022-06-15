ممثل روسيا لدى الاتحاد الأوروبي: كييف تسعى لفتح جبهة جديدة في ترانسنيستريا

كشف ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، عن رغبة كييف الشديدة في فتح جبهة عسكرية في ترانسنيستريا، مؤكدا ان مثل هذا التطور للأحداث سيكون "نهاية مولدوفا".

وردا على سؤال حول احتمال نشوب وضع يتعين فيه على روسيا الدفاع عن ترانسنيستريا (بريدنيستروفيه)، قال تشيجوف يوم الأربعاء في مقابلة مع "تاس" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إن هناك "الكثير مما يدفعنا إلى ذلك."

وأضاف تشيجوف: "علاوة على ذلك، فإن الكثيرين، في المقام الأول في كييف، يريدون حقا فتح جبهة ترانسنيستريا"، معربا عن أمله في "أن يسود الحس السليم بعد كل شيء. لأن هذا سيكون نهاية مولدوفا".

ويعقد منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي تنظمه مؤسسة "روس كونغرس"، في الفترة من 15 إلى 18 يونيو. وموضوع منتدى هذا العام هو "عالم جديد - فرص جديدة". وسيشمل الحدث أيضا منتديات للشركات الصغيرة والمتوسطة، والأعمال الإبداعية، و"سلامة الأدوية"، و"منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي للناشئين"، و"SPIEF Sport Week".

المصدر: تاس