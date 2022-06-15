وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث مع نظيره التركي "المخطط الإيراني" المزعوم لاستهداف إسرائيليين

شكر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، على ما قال أنها جهود أنقرة لحماية السياح الإسرائيليين من محاولات إيران استهدافهم.

وجاء شكر لابيد لتاشووش أوغلو، في اتصال هاتفي جرى بينهما في وقت سابق اليوم.

وحثت السلطات الإسرائيلية، يوم الإثنين، الإسرائيليين على مغادرة اسطنبول على الفور وإعادة النظر في السفر غير الضروري إلى أجزاء أخرى من تركيا، محذرة من أن العملاء الإيرانيين مستعدون لخطف أو قتل إسرائيليين هناك.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن إسرائيليا متواجدا في تركيا قدم بلاغا زعم أنه نجا من محاولة خطف أثناء تجوله خلال الأيام الماضية، ويجري فحص البلاغ من قبل السلطات التركية والإسرائيلية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"