وزير الدفاع الأمريكي: على الدول الغربية تكثيف عمليات تسليم الأسلحة لأوكرانيا

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، الدول الغربية إلى "تكثيف" عمليات تسليم الأسلحة لأوكرانيا لـ"السماح لها بالدفاع عن أراضيها في مواجهة القوات الروسية".

وفي تصريح من بروكسل أثناء اجتماع للدول الأعضاء في "مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا"، قال أوستن في تصريح من بروكسل: "علينا تكثيف التزامنا المشترك كي تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها، وعلينا أن نبذل قصارى جهودنا لضمان أن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها، عن مواطنيها وأراضيها".

المصدر: "أ ف ب"