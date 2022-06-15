باتروشيف يتهم الناتو بتعطيل الحوار بين روسيا وأوكرانيا

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن الإجراءات المدمرة للولايات المتحدة وبريطانيا والناتو لتزويد كييف بالأسلحة وتشجيع النازية، أدت إلى تعطل الحوار الروسي الأوكراني.

وأكد باتروشيف في اجتماع لكبار ممثلي دول بريكس المسؤولين عن القضايا الأمنية، أن "روسيا مهتمة بالتوصل إلى اتفاقيات سياسية ودبلوماسية في أقرب وقت ممكن، ما يسمح بوقف الأعمال العدائية. ومع ذلك، يتم تجميد المفاوضات بين موسكو وكييف حاليا من قبل الجانب الأوكراني. لقد كانت الأعمال المدمرة للولايات المتحدة وبريطانيا وحلفائهما هي التي أدت إلى إنهاء الحوار الروسي الأوكراني".

ووفقا له، حاولت روسيا مرارا وعبثا تحذير دول الناتو من تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وتشجيع "المشاعر العسكرية النازية المعادية لروسيا لدى نظام كييف"، ودعم تطلعات كييف للانضمام إلى الحلف.

المصدر: نوفوستي