لافرينتيف: روسيا لن تساوم تركيا بشأن سوريا مقابل عدم انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لسوريا ألكسندر لافرينتييف إن روسيا لن تغض الطرف عن العملية العسكرية التركية الجديدة في شمال سوريا مقابل موقف أنقرة من انضمام فنلندا والسويد للناتو.

وأضاف لافرينتيف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو ستغض الطرف عن أي جزء من عملية تركية في شمال سوريا مقابل استمرار أنقرة في منع دخول فنلندا والسويد إلى الناتو: "أما بالنسبة للتبادلات المحتملة حول موقف تركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو مقابل أن نغض الطرف عن عملية تركيا في شمال سوريا، فلا يوجد شيء من هذا القبيل".

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وشدد الممثل الخاص على أن روسيا "لا تتخلى عن حلفائها في المنطقة".

وكانت فنلندا والسويد على خلفية الأحداث في أوكرانيا قد سلمت في 18 مايو الماضي إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ طلبا للانضمام إلى الحلف. والذي عارضته تركيا، إذ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة لا تستطيع أن تقول "نعم" لعضوية فنلندا والسويد في الناتو، لعلاقاتها مع ممثلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

بالمقابل تعالت التصريحات التركية الرسمية مؤخرا عن شن عملية عسكرية جديدة محتملة قريبا في الشمال السوري وتوسيع المناطق الأمنة بسبب ما وصفته بـ"تهديدات الإرهابيين (المقاتلين الأكراد)" من أجل حماية حدودها وسلامة أمنها القومي.

المصدر: تاس